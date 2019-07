Omstreden afvalverwerker Vink overweegt naar de rechter te stappen

Ede is blij met Zomerbries: ‘Er is meer reuring, goed zo’

8 juli EDE - Edenaren willen vaker festivals als ZomerBries in het centrum. Vooral kinderen vermaakten zich zaterdag uitstekend bij de voorstellingen en in de knutselhoeken. Voor hen gebeurt veel te weinig in het centrum, vinden ouders en grootouders.