Onbewaakte overweg bij Lunteren mag nog niet definitief op slot

Nijpend tekort aan ‘goede handjes’ in de bouwwereld

9:03 EDE Aannemings- en installatiebedrijven in de regio hebben veel moeite om aan goed personeel te komen. Opdrachten worden geannuleerd of niet aangenomen. ,,De aanvragen die we dit jaar nog krijgen, gaan het niet meer worden”, zegt Hans Zuyderduin van Zuyderduin Ventilatie in Ede.