Ondanks belofte gemeente toch woningen in groenstrook: ‘Ze kijken straks recht de slaapkamer in’

Buurt vreest plannen Beringhem

12 juni BENNEKOM - ,,Het is veel te veel’’, zegt Jule de Boer, buurtbewoner en voorzitter van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van Het Commandeurspark. CEBE Vastgoed had plannen om voormalig bejaardenhuis Beringhem in Bennekom te bebouwen met 175 wooneenheden. ,,Het plan is van tafel’’, reageert Coen Blees, eigenaar van CEBE. ,,We doen nog even helemaal niks.’’