Ondanks protest wil Ede kubus bij station toestaan

Dit verdeelstation - nodig om verschillende hoogspanningsnetten op elkaar aan te laten sluiten - is volgens ProRail nodig om de veiligheid te waarborgen nu er in de toekomst langere treinen gaan rijden. Daardoor is er meer capaciteit nodig om de stroom goed te verdelen. Bewoners zien de komst van de kubus echter niet zitten. Ze vrezen geluidsoverlast en menen dat het aangezicht van het station voorgoed wordt verpest. Om die reden roerde zelfs de vereniging Oud-Lunteren zich in de kwestie met een brief aan de gemeenteraad.