Onderwijspersoneel en ouders Hoenderloo Groep furieus op Pluryn: vrijdag gezamenlijke actie

Over zes weken moet jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep al sluiten. Vrijdag is er een gezamenlijk actie in Hoenderloo.



Met de sluiting van De Hoenderloo Groep in het vizier lopen de emoties hoog op bij ouders, kinderen en personeel van de jeugdzorginstelling. Met name de kwestie rond het Hoenderloo College zorgt voor woede en frustratie. Pluryn-topman Karel Verweij wil de school op korte termijn sluiten, maar voor het personeel is nog steeds geen sociaal plan afgesproken.