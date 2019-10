Onderzoek actiegroepen: ‘Meer stikstofuitstoot Lelystad Airport dan gemeld’

vrijdaginterview ‘Ik ben verantwoor­de­lijk voor een klein stukje wereld’

10:01 EDE - Sinds een half jaar is hij het gezicht van de politie in de wijken Enka en Reehorst in Ede. Cem Kaçmaz (33) wil vooral een aanspreekbare wijkagent zijn. ,,Een vriend in de wijk, bij wie mensen voor een praatje of advies terecht kunnen. Ik zoek de verbinding. Mensen moeten mij weten te vinden als ze me nodig hebben.”