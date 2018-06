Onderzoek moet ophelderen hoe eiercrisis kon ontstaan

Keuken van flatwoning loopt zware schade op bij brand in Ede

6:42 EDE - Bij een brand in een flat aan de Arnold Koningstraat in Ede is vannacht een keuken ernstig beschadigd. De brand brak kort na middernacht uit op de negende etage. De brandweer bluste het vuur, de bewoner is behandeld in een uitgerukte ambulance omdat hij rook had ingeademd.