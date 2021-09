Onderzoeker over Harskamp: lijn tussen extreemrechts en politiek-rechts is steeds dunner

De racistische leuzen tijdens de protesten in Harskamp passen in een trend waarbij de scheiding dunner wordt tussen extreemrechts en rechtse politieke stromingen.

Dat zegt onderzoeker Sarah de Lange in een reactie op de protesten in Harskamp tegen de opvang van Afghaanse vluchtelingen vorige week, waarbij leuzen als ‘White Power’ en ‘Eigen volk eerst’ klonken. De bijzonder hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam doet veel onderzoek naar extreemrechtse groeperingen in Nederland.

Dat er bij het protest extreemrechtse leuzen klonken, verbaast haar niet. ,,Helaas niet. Dit past in een bredere trend, waarbij de scheidslijn tussen extreemrechts en ander rechtse bewegingen steeds dunner wordt. Zeker jongeren komen vaker en makkelijker in aanraking met extreemrechtse uitspraken.” Die slogans komen bijvoorbeeld voorbij op sociale media, maar dat gebeurt ook via schimmige platforms. Algoritmes sturen jongeren in sommige gevallen naar steeds radicalere content, ziet De Lange.

Xenofobie in het buitengebied?

In Harskamp klinken verschillende geluiden over de racistische leuzen die gescandeerd werden op de dag dat Afghaanse vluchtelingen in de tijdelijke noodopvang arriveerden. Ja, ze zijn niet gewend aan buitenlanders in dit dorp en er worden hier makkelijk grappen gemaakt over buitenlanders. Maar echt racisme is er maar bij een kleine groep, zo zeggen de inwoners. Een politiewoordvoerder zegt dat er nog onderzoek gedaan wordt of er die avond van de rellen strafbare uitspraken zijn gedaan.