Ongeluk met meerdere voertuigen in Ede, gewonde naar het ziekenhuis

Flitspaal van Harskamp flitst minder maar haalt nog wel de landelijke top tien

19 oktober RHENEN - Het aantal automobilisten dat ‘geflitst’ werd in de Vallei, daalde bijna overal in de periode mei-augustus. De flitspaal van Harskamp was een negatieve uitschieter, maar die 'scoort’ vaker hoger in de zomermaanden.