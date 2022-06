Ongeluk tussen meerdere motors en auto's: twee gewonden en weg is dicht

Natuur van nabij De Blauwe Hel, bijzonder natuurpa­rel­tje in de Gelderse Vallei

De Blauwe Hel, een gebied in Het Binnenveld tussen Veenendaal, Ede, Rhenen en Wageningen, is een uniek plekje. Het is niet vrij toegankelijk: alleen in mei en juni krijgt het IVN Veenendaal/Rhenen toestemming van Staatsbosbeheer om een excursie te houden.

