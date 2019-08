Online jacht op Edenaar na boerka-incident, bedrijf onder vuur

‘Dit bedrijf heeft racisten in dienst', en ‘een racistisch bedrijf, vieze honden’. Op sociale media-kanalen, via mail en via de telefoon kregen de mensen van Faam Werkt in Barneveld allerlei verwensingen over zich heen. In een paar dagen tijd kreeg het bedrijf meer dan vijftig negatieve recensies op onder meer Google.



Voor Frank van Veldhuizen van Faam Werkt was het even gissen waar het vandaan kwam, maar dat werd op sociale media snel duidelijk: een filmpje van een ruzie op straat in Ede tussen een man en een vrouw, die vermoedelijk een hoofddoek, dan wel een nikaab draagt. De man draagt een vest van 'Faam Werkt’