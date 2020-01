Onopvallende politieauto betrokken bij ongeval in Ede; slachtoffer zoekt getuigen

Veel wild aangereden: boswach­ters vragen om rustiger te rijden

7:01 EDE - Pas op! Wild kan zomaar de weg oversteken in het donker. Matig daarom de snelheid, zeggen faunabeheerders en boswachters in de gemeente Ede. Afgelopen jaar zijn maar liefst 63 wilde zwijnen, 18 edelherten, 53 reeën en 38 vossen, dassen en ander wild aangereden in deze gemeente, 172 stuks in totaal.