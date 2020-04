Onrust in de Nobelstraat: Edenaren moesten huis uit om ‘krimpscheuren’

EDE - De bewoners van vier huizen aan de Nobelstraat in Ede moesten woensdagavond op last van de brandweer tijdelijk hun woning verlaten. Eigenaar Woonstede onderzoekt wat er is gebeurd.

Een zogeheten krimpscheur in een muur van het huis was hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van de commotie woensdagavond in de Edese Uitvindersbuurt. Een bewoner hoorde rond kwart over negen een ‘pang’ in de muur van zijn huis. Zo omschrijft Jaap Wildeman, vastgoedbeheerder bij woningcorporatie Woonstede, het geluid dat ineens in het pand klonk.



De bewoner belde de brandweer. Ook de omgevingsdienst en een vertegenwoordiger van Woonstede meldden zich op de plek des onheils.

Ontruimen

De brandweer oordeelde dat vier woningen in het rijtje van de ‘knalmuur’ ontruimd moesten worden. Na onderzoek bleek dat de woningen veilig waren en mochten de bewoners er in terugkeren. ,,In een woning is een krimpscheur ontdekt’’, zegt Wildeman.



Dergelijke scheuren ontstaan bijvoorbeeld door veranderingen in luchtvochtigheid of temperatuur. Klei dat uitdroogt vormt ook krimpscheuren. Volgens Wildeman komen ze vaker voor - vooral in het stucwerk - maar dan voornamelijk in nieuwere huizen. De woensdag ontruimde woningen zijn negen jaar oud.

Onderzoek naar oorzaak