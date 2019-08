Ontmanteling drugslaboratorium in Ede onder strenge bewaking begonnen

Annalie (24) deed mee aan Paris Fashion Week: ‘ik kan dit van mijn bucketlist strepen!’

16:54 EDE - Ze wist even niet goed wat ze wilde in het leven, had al vier jaar niet achter een naaimachine gezeten en was platzak. Toen kreeg ze een hele bijzondere kans: Annalie van Doorn (24) uit Ede werd gevraagd om een collectie te ontwerpen voor de Haute Couture Paris Fashion Week. ,,Ik was doodsbang, maar wat ben ik blij dat ik het gedaan heb!”