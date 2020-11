Ontruiming woonwagen Ede: ‘Mijn moeder wordt met haar kleinkinderen zomaar op straat gezet’

updateEDE - Een woonwagen in de Edese wijk Kernhem is deze ochtend met steun van politie en ME ontruimd. Het is het resultaat van een langlopend geschil tussen de gemeente en een huurder. ,,Mijn moeder kan alleen maar huilen, en komt haar bed niet uit", zegt dochter Gina Gorgievski over de eigenaar van de ontruimde woning.