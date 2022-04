Onvrede over voorgestelde coalitie in Ede: ‘Ruk naar rechts past niet’

Ede gaat voor coalitie van vijf partijen: ‘Dit is de minst slechte optie’

SGP, ChristenUnie, Gemeentebelangen, D66 en CDA beginnen als het goed is binnenkort besprekingen om met zijn vijven tot een coalitie in de gemeente Ede te komen. Informateur Mark Boumans kwam na lang wikken en wegen tot het advies. Hij had wel een kanttekening: ,,Dit is de minst slechte optie.”

