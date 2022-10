Oog in oog met sprookjesprinses Deborah: ‘Zou heel graag meer zieke kinderen willen opvrolijken’

Ede heeft vol sportpro­gram­ma tijdens herfstva­kan­tie: van skaten tot padel en springkus­sens

Lekker sporten in de herfstvakantie. Op allerlei plekken in de gemeente Ede kan het. Van mountainbiken tot padel in Ede, een sportdag in Bennekom en een springkussenfestival in Wekerom.

15 oktober