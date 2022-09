Oogarts Marjolein droomt van eigen kliniek in Afrika: ‘Toen ik afstudeerde was er in Kenia één oogarts op één miljoen mensen’

Suriname was nooit ver weg voor Piet Bolwerk, ook niet op de Veluwe

Hij trok met koning Leopold door de jungle van Suriname en waakte in Otterlo over de collectie Delfts blauw. Op 9 september overleed hij. Kort voor zijn overlijden blikte oud-museumdirecteur Piet Bolwerk (88) terug op een rijk leven dat in het teken stond van het veiligstellen van de geschiedenis voor de toekomst.

