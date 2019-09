‘Ook in 2020 weer groot feest in eikenprocessierupsenland’

EDE - De eikenprocessierups gaat volgend jaar opnieuw voor veel overlast zorgen, waarschijnlijk vergelijkbaar met dit jaar. Veel rupsen lijken de grond in te zijn gekropen en onzeker is wanneer die weer tevoorschijn zullen komen.

,,We kunnen weer groot feest in eikenprocessierupsland verwachten", stelt onderzoeker Silvia Hellingman. Hellingman presenteerde vanmiddag bij een congres in Ede onderzoek dat ze deed naar de eikenprocessierups. Het beestje zorgde dit jaar in juni en juli voor enorm veel overlast: de brandharen van de rups zorgen voor met name veel jeukoverlast. Ook kunnen de haren zorgen voor de vorming van een allergie, aldus arts Henk Jans van het kenniscentrum eikenprocesierups.

Kenniscentrum Nivel heeft uitgerekend dat dit jaar gemiddeld meer dan vier keer zoveel mensen zich bij de huisarts meldden met jeukklachten, waarbij Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel, Utrecht en Drenthe er uitsprongen.

Daar klopten wekelijks tot wel 150 op de 100.000 mensen aan bij de huisarts, waar het er normaal 20 zijn. Met name veel jonge kinderen kwamen langs op het spreekuur, en dan met name met rode vlekken op hun huid.

Henk Jans: ,,Huisartsen hebben aangegeven dat ze het gewoon niet aankunnen, daar moet wat aan gebeuren.” De druk op de huisartsen was te groot, stelt Jans. ,,De publieke onrust is groot geweest.” Hij schat het aantal mensen dat last heeft gehad van de rups op 150.000.

Nog nooit meegemaakt

De webpagina over de processierups op de website thuisarts.nl werd in de laatste week van juni door liefst 320.000 mensen bezocht. ,,Hebben ze nog nooit meegemaakt", stelt Jans.

Het congres in Ede was bedoeld voor onder meer ambtenaren van gemeenten in een poging de bestrijding van de rups voor komend jaar te verbeteren. ,,Geen garantie dat we volgend jaar geen last hebben, maar we zullen zeker een slag maken”, hoopt bioloog Arnold van Vliet van het kenniscentrum eikenprocessierups.