Op de rand van de stikstofkaart weet de boer nog steeds niet waar die aan toe is: ‘Iedereen is onrustig’

Aart Jochemsen kijkt deze dagen continu op zijn telefoon. Vrijdag, op de dag dat een goede vriend ging trouwen, was het niet anders, vertelt de jonge boer (26) uit Bennekom. ,,Alle boeren op het feest waren er mee bezig. Zelfs de bruidegom wilde op een gegeven moment tóch weten wat het nieuws van de minister was. Iedereen is onrustig.”

Nu een paar dagen bekend is waar minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof hard wil ingrijpen op de stikstofuitstoot van boeren, daalt het besef in dat Jochemsen en zijn vader Evert (60) eigenlijk nog geen stap verder zijn.



,,Ik kan niet zien wat voor ons geldt. Het kan zijn dat we vallen in een blauw gebied, waar de stikstof met 12 procent terug moet. Maar ik denk dat we in het roze gebied zitten (58 procent minder, AH). Maar zelfs dan weten we nog niets. Moeten we weg? Moeten we dieren inleveren? Wie gaat het ons vertellen?”