Opa die in IS-gebied geboren kleinkinderen opvoedt: ‘Ik vind IS helemaal geen goede organisatie’

Zijn vrouw en hij kwamen in het nieuws doordat zij in hun rijtjeshuis in Ede hun kleinzoons van 1 en 3 opvangen. Die zijn in IS-gebied geboren en in januari 2018 met hun moeder mee teruggekomen naar Nederland. De vrouw is meteen gearresteerd en is veroordeeld vanwege het lidmaatschap van een terroristische organisatie.