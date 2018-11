Opdringerige stadsvarkens moeten na bijtincidenten vervroegd naar de slacht

De stadsvarkens lopen sinds 2016 in het Veldhuizerbos vlak bij Ede. Vier wolvarkens scharrelen daar rond. De komst van de dieren is een initiatief van enkele Edenaren waaronder René van Geneijgen die met deze ‘stadsvarkens’ de inwoners helpt het verband te leggen tussen de dieren en het vlees op hun bord.

Opdringerig gedrag

Maar de derde lichting varkens van acht maanden oud zijn voortijdig naar de slacht gegaan. Zelf de varkens voeren mag niet en dit staat met borden aangegeven. Toch is de verleiding voor sommige mensen te groot, aldus de stichting. ‘Het voeren van de varkens door bezoekers heeft helaas tot onaangenaam gedrag van de varkens geleid. Meldingen van opdringerig gedrag van de varkens en ook het bijten zijn de laatste tijd toegenomen.’



De dieren inspecteren nu bijna iedere bezoeker op eetbare lekkernijen en dit ongewenste gedrag is niet meer te corrigeren, aldus Van Geneijgen. ‘En dat is niet houdbaar in een openbaar toegankelijk terrein. Hierdoor heeft de stichting na zorgvuldig afwegen moeten besluiten de varkens vervroegd naar de slager te brengen.’



Er komen wel nieuwe biggen terug en dan worden er meer en duidelijker borden geplaatst die aangeven wat het gevaar is van het tussendoor voeren van varkens.