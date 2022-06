Oplettende Edese kinderen waarschuwen voor sinkhole in Jachtlaan

blog Het allermooi­ste zwembad van Nederland ligt nog steeds in Lunteren

Waar was jij op 31 juli 1981? Ik lag in het Bosbad in Lunteren, waar het urenlang motregende. We deden bal-tikkertje. Pingpongden tussendoor op de spekgladde betonnen tafeltennistafel.

12 juni