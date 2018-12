Oplichter biedt andermans woning te huur aan, politie zoekt gedupeerden

EDE - Heeft u een woning gehuurd aan de Rijnhof in Ede, maar bleek u daar helemaal niet in te kunnen omdat u bent opgelicht? Dat kan. De politie van Ede heeft een persoon opgepakt die een huis aan de Rijnhof in Ede verhuurde terwijl dat pand niet van hem of haar was.