Opluchting bij tientallen zorginstellingen: bussen blijven rijden

Zorgen bij woonvoor­zie­ning voor mensen met verstande­lij­ke beperking na faillisse­ment van stichting: ‘Kunnen we onze bus nog wel gebruiken?’

Hoe lang kan het Thomashuis, een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking, nog gebruik maken van hun speciale bus voor het vervoer van hun bewoners? Die vraag heerst bij de zorgonderneming in Beneden-Leeuwen nu de stichting Mobiliteit voor Iedereen (MVI) definitief failliet is verklaard. ,,De bus hebben wij via de stichting in bruikleen.”

9 november