Opnieuw aangifte tegen dijkgraaf Tanja Klip

VRIJDAGINTERVIEW Abdel Shahruk­hkan wil Ede laten dansen

10:26 EDE - Abdel Shahrukhkhan (27) (spreek uit als Serruchan) uit Ede is een duizendpoot. Hij oogt niet alleen letterlijk zo als hij zijn snelle dancemoves demonstreert op de dansvloer, maar in zijn dagelijkse leven is de voormalige Holland’s Got Talent-deelnemer docent Nederlandse taal, dansdocent en organisator van de eerste Dancebattle in Ede die op 9 juni plaatsheeft bij Astrant in Ede.