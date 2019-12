Opnieuw klachten over Edese konijnenfokker: ‘Ze leefden op vijf centimeter stront’

,,Het klopt dat we weer klachten binnen krijgen over deze fokker”, zegt een woordvoerder van de politie. Een politiewoordvoerder gaf destijds aan dat het ging om konijnen die als huisdier worden gehouden. Er kwamen meldingen binnen dat de fokker niet goed voor zijn konijnen zou zorgen. Bij verschillende controles van de dierenpolitie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) bleek dat de dieren in vervuilde hokken zaten, in sommige gevallen zelfs zonder water en ruwvoer. Dit is erg belangrijk voor deze dieren.

‘Die oogjes die je aanstaren’

Een Wageningse, die niet met haar naam in de krant wil, bezocht de konijnenfokker onlangs om kippen te halen. ,,Toen we naar de ruimte liepen waar de kippen zaten, zagen we ook de konijnen zitten.’’



Het was schrikbarend, stelt ze. ,,Het rook in de hal enorm naar ammoniak. De beestjes zaten in donkere hokjes van 30 bij 30 centimeter. De meeste hadden jongen.”



De Wageningse zegt dat er in de hokken geen water of voer was. ,,De beestjes leefden letterlijk op vijf centimeter stront. En dan die oogjes die je aanstaren, van ‘neem me mee’, het was vreselijk. Onbegrijpelijk dat deze man de konijnen terug heeft gekregen.”