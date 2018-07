Opnieuw ongevallen op A12; vroege spits gecombineerd met vakantieverkeer

Even na 16.00 uur was er een aanrijding met twee gewonden ter hoogte van de Bovenbuurtweg in Ede. Hiervoor zijn twee ambulances gealarmeerd. Twee rijbanen richting Utrecht zijn afgesloten. Het zou gaan om een éénzijdige aanrijding, en de auto wordt afgesleept.

Door het ongeval is het erg druk in Arnhem richting de Mandelabrug. De gemeente heeft borden geplaatst die het verkeer ontmoedigen om door de stad te rijden.

Schaarsbergen

Even voor 14.30 was het raak bij Schaarsbergen. Gevolg was dat een rijstrook dicht ging. Daardoor ontstond richting Utrecht ook zo'n 20 minuten vertraging tussen Westervoort en knooppunt Grijsoord.

De betrokkenen van de aanrijding zijn naar de vluchtstrook verplaatst. De rijstroken zijn daardoor weer vrij. Wel is er nog een file. Vanaf Wageningen is die 7 kilometer, vanaf het knooppunt Velperbroek is ook een kijkersfile van 8 kilometer.

Zowel op de A12 als op de A50 is er volgens de ANWB in beide richtingen veel verkeer. Dat heeft te maken met de vakantie-uittocht, gecombineerd met een vroege, drukke vrijdagmiddagspits. Vooral op de wegen naar het zuiden is het dringen geblazen volgens Rijkswaterstaat.