Oproep dominees: ga niet allemaal in de Biblebelt wonen, kom naar Amsterdam!

Volgens hen moeten desnoods christelijke investeerders maar vaker beleggen in vastgoed gericht op ‘christelijke aanwezigheid’ in de grote stad.



De christelijke gemeenschap staat in steden als Amsterdam zichtbaar onder druk, zegt predikant Marinus de Jong (33). De in Ede opgegroeide dominee van de Oosterparkkerk kan er wel eens naar verlangen dat in zijn kerk - de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt - op zondag meer dan de gemiddeld tachtig gelovigen samenkomen.



Het contrast met plaatsen als Ede en Veenendaal is groot. Daar stromen de kerken op zondag nog vol met honderden of soms zelfs duizenden leden.