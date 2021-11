Oproep: geef kleuters échte gymles, alleen zo blijven ze ook later nog genoeg bewegen

Ze wil graag vakleerkrachten voor de jongste kinderen op scholen. Nu zijn het nog vaak reguliere leerkrachten die de gymlessen geven, blijkt uit afgelopen week gepubliceerde cijfers van het Mulier Instituut.



Slechts op 13 procent van de basisscholen wordt het beweegonderwijs in de eerste twee groepen exclusief door gediplomeerde gymdocenten gegeven. Dat is weliswaar iets meer dan vier jaar geleden, het aantal blijft wél flink achter bij het percentage vakleerkrachten in hogere klassen: 44 procent.



Dat Kenniscentrum Sport & Bewegen juist de nadruk legt op goed bewegingsonderwijs in de eerste klassen van de basisschool heeft een duidelijke reden. ,,Veel en gevarieerd bewegen in de jongste jaren is cruciaal voor de beweging in de toekomst”, zegt Femke van Brussel, bewegingspecialist.



,,De ontwikkeling van je motoriek in je eerste acht levensjaren is heel belangrijk voor het plezier in het hebben van bewegen op latere leeftijd.”