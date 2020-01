Oproep: legaliseer wonen op vakantieparken zonder toekomst

,,We komen in Nederland 300.000 woningen te kort en moeten alle oplossingen aangrijpen die er zijn, alles doen wat verlichting geeft aan het enorme woningtekort", stelt Koerhuis. Hij stelt dat er veel ouderen zijn die in een recreatiewoning wonen, maar hun oude huis aanhouden omdat ze formeel niet permanent in een vakantiepark mogen wonen. ,,Legaliseer je het wonen in zo'n recreatiewoning, dan speel je een huis vrij.’’



Ook mensen die noodgedwongen op een recreatiepark terecht zijn gekomen, zouden er mee geholpen zijn. Vaak gaat het om mensen die bijvoorbeeld na een scheiding geen betaalbare reguliere woning kunnen vinden. Die komen doorgaans op vakantieparken terecht waar al veel gewoond wordt en echte toeristen amper meer te vinden zijn. ,,Zestig procent van de vakantieparken draait goed, daar moet je niet aankomen. Maar bij dertig procent is er weinig toekomstperspectief, daar kun je wat mee doen.’’