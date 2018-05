Opruimen asbest na brand Ede duurt nog tot vrijdag

updateEDE - De gemeente Ede verwacht dat het terrein op bedrijventerrein Frankeneng waar zondag brand woedde , vrijdag weer vrij is van asbest, op basis van het tempo waarin de reinigingsbedrijven nu werken. Dat bleek dinsdagochtend bij een informatiebijeenkomst over de brand aan de Fultonstraat.

Door de brand moesten autodealers die gevestigd zijn rond het getroffen bedrijf op Tweede Pinksterdag de deuren op slot houden.

Ook bewoners van een aantal huizen in de nabije omgeving hebben beperkingen opgelegd gekregen.

Dinsdagmorgen was er voor hen een informatiebijeenkomst bij Zoo & Zo. 49 vertegenwoordigers van zestien bedrijven en een bewoner lieten zich bijpraten over de gevolgen van de brand. Daarbij werd het bedrijfspand in de vroege zondagochtend volledig verwoest.

Bij de brand kwam asbest vrij, die zich door de stevige wind verspreidde over een groot deel van bedrijventerrein Frankeneng.

Hennep

De technische recherche doet dinsdag onderzoek naar de oorzaak van de brand. Op sociale media wordt gesproken van een hennepkwekerij. Een woordvoerder van de gemeente Ede zegt deze geruchten ook te hebben gehoord, maar kan ze niet bevestigen. ,,En zelfs als er een hennepkwekerij was, dan is het nog niet zeker dat dat de oorzaak van de brand was.’’

De getroffen bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het opruimen van het asbest. Dat is wettelijk zo geregeld. ,,Een bedrijf huurt zelf een gespecialiseerd opruimbedrijf in", verklaart de gemeentewoordvoerder. ,,Via de verzekering kan dan een schadeclaim in worden gediend bij de veroorzaker van de vervuiling. Maar bedrijven kunnen natuurlijk ook samen een gespecialiseerde schoonmaker regelen. Dan kan het opruimen wellicht ook sneller gebeuren.’’

Ze voegt er aan toe dat bij aanvang van de bijeenkomst wel enige boosheid was te bespeuren. ,,Maar na afloop heb ik geen boze gezichten meer gezien.’’ De aanwezigen werden bijgepraat door onder meer politie, brandweer, GGD en de gemeente.

Mobiele wasstraat

Als een bedrijf zijn terrein heeft schoongemaakt, dan volgt eerst een controle of het asbest echt weg is. Pas daarna wordt het terrein, of een deel ervan, vrijgegeven. ,,Sommige bedrijven kunnen nu bijvoorbeeld nog niet naar binnen. Dan moet er eerst een pad asbestvrij worden gemaakt.’’ De openbare weg was maandag al vrij van asbest.

Voor de verschillende getroffen autodealers is de zaak nog iets gecompliceerder. Die moeten hun auto's wassen in een speciale mobiele wasstraat. Het afvalwater wordt na de wasbeurt opgevangen, waarna het asbest er wordt uitgefilterd.

De gemeente verwacht op dit moment dat het opruimen van het asbest vrijdag is afgerond. Het weer kan daar nog invloed op hebben. Bij veel regen kan het asbest bijvoorbeeld in de grond verdwijnen.