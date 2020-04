Opschudding om mogelijke kinderlokker in Ede, politie doet onderzoek

EDE - Een man die spelende kinderen in een hut heeft aangesproken, zorgt voor opschudding in Ede. Een Facebook-bericht over deze mogelijke kinderlokker in de Edese wijk Rietkampen, is op Facebook al meer dan 700 keer gedeeld.

Volgens een moeder, die op Facebook melding maakt van het incident, sprak de man spelende kinderen in hun hut aan. Hij zei tegen hen dat hij een speurtocht aan het doen was. Daarop is de politie ingeschakeld.

Verband met andere zaak?

Mogelijk gaat het om dezelfde kinderlokker die vorig jaar actief was in de wijk Kernhem. De politie doet daar momenteel onderzoek naar. ,,Of er een verband is tussen de zaken, kunnen we nu nog niet zeggen. Dat maakt deel uit van het onderzoek.”

Vooralsnog is er niemand aangehouden. Veel ouders van kinderen uit Ede delen het bericht. De politie roept hen op met hun kinderen in gesprek te gaan over de omgang met vreemden. ,,Leg bijvoorbeeld uit dat er risico's aan zitten als je met een vreemde weggaat en dat je dit niet moet doen", aldus de politie.

Digitale middelen

Volgens de politie zijn er ook veel digitale middelen die ouders kunnen gebruiken. ,,Sommige kinderen hebben bijvoorbeeld een telefoon of een speciaal horloge waar een noodfunctie in zit. Of leer je kind om te speeddialen als er iets aan de hand is.”