Opvallend bouwwerk op de Ginkelse Heide om luchtlandingen 1944 te herdenken

Onveilige glijbaan zwembad Ede alsnog afgekeurd na reeks ongelukken

13:14 EDE - De glijbaan in het Edese zwembad de Peppel is vanochtend na een inspectie van de NVWA alsnog afgekeurd en officieel verzegeld. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dit nadat het zwembad zelf de glijbaan al had gesloten, omdat er in de afgelopen vijftien dagen tien ongelukken op waren gebeurd.