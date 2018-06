Opvallend vakantiebaantje: Julian (11) uit Ede wordt verslaggever bij NOS Jeugdjournaal

Edese scholieren kruipen in de huid van een Afrikaans meisje

2 juni EDE - Een uit de hand gelopen grap, noemen ze het zelf. De drie vriendinnen Quincy Janssen (14), Ingeborg Slot (14) en Marloes Pouels (15) schreven het Engelstalige boek ‘Nala’. Een boek over een meisje dat even oud is als de schrijfsters en opgroeit in Malawi.