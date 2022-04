Opvang Oekraïners in Harskamp per eind mei dicht, Defensie wil kazerne terug

Deur staat in Harskamp open voor vluchtelin­gen uit Oekraïne, maar er zijn ook vragen

Een zestigtal Harskampers verzamelt zich maandag rond 19.00 uur in restaurant Echos Home in hun woonplaats. Laatkomers zetten hun fiets op slot en pakken binnen aan de bar gauw een kop koffie. De informatieavond, belegd door de gemeente Ede, is bestemd om in het dorp levende vragen te beantwoorden over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

7 maart