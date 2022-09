Oranjebruine dampen uit de maïskuil? Bel de brandweer

Wat was hier aan de hand?

In de kuil waren giftige gassen ontstaan; een zeldzaam fenomeen. ,,Het gebeurt een enkele keer”, weet Wim Brouwer, voorzitter van LTO Gelderse Vallei. ,,In de droge zomer van 2018 is het voorgekomen. In de maïskuil zijn stikstofhoudende gassen ontstaan. Dat kan gebeuren als de maïs op het tijdstip van oogsten nog niet helemaal rijp is en dan moet er ook nog sprake zijn van hoge temperaturen. Het kan ook alleen maar de eerste twee weken na het inkuilen gebeuren.”