Oud-snelwandelaar Jan Cortenbach woont en werkt in Beijing: ‘Door mijn westerse uiterlijk geloven de Chinezen mij wél’

Het doet nog steeds pijn bij de inmiddels 62-jarige Cortenbach. Hij liep in 1988 de 50 km in 3.58.23 uur. ,,Met een blessure. De limiet was 3.57 uur. Het NOC was onverbiddelijk. En 50 km is geen afstand waarvan je zegt ‘ik probeer het volgende week weer’. Vier jaar later was de limiet 4.12. Dat heeft me echt gestoken.”



Cortenbach was toen niet meer actief als topsporter. Hij trok voor zijn werk de hele wereld rond: Mexico, Indonesië, Colombia, Hongarije en nu bijna 25 jaar China. ,,Ik heb tropische veehouderij gestudeerd in Wageningen. Dan is de kans groot dat je in het buitenland terechtkomt”, meldt hij vanuit zijn woonplaats Beijing.