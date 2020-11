Oud-winnaar van Heel Holland Bakt stopte met zijn studie en verwent nu Ede met chocolade en taart

‘Schipper mag ik overvaren?’ Wieke liftte per boot door Nederland

24 november BENNEKOM - In veertig dagen liftte de Bennekomse schrijfster Wieke van Oordt per boot door alle Nederlandse provincies. In het boek ‘Steigerjunkie’ doet ze verslag van haar avonturen. ,,Het is alsof je je paspoort stempelt op de steiger.”