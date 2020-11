Ouders zwemmen mee voor diploma A in Ede: kijken mag niet, meezwemmen wel

update Woede over afgezaagd gewei van doodgere­den hert in Ede: ‘Het is ontzettend lomp gedrag’

17 november EDE - De persoon die woensdagavond het gewei van een levenloos hert zaagde, wordt mogelijk aangeklaagd. Omdat het dier door een medewerker van de gemeente Ede uit het lijden is verlost, is de gemeente de rechtmatige eigenaar en kan zij aangifte doen van ontvreemding. De dader is nog niet bekend.