Overlast in Ede na gesprongen waterleiding

Burgemees­ter Ede: ‘minder politie onaccepta­bel’

2 november EDE/ WAGENINGEN - Burgemeester René Verhulst van Ede vindt het onacceptabel als er nog minder agenten op straat zijn. De rek is er al uit bij de politieteams in De Vallei. De beschikbare capaciteit staat verder onder druk door voorgenomend sluiting van het cellencomplex in Ede en doordat agenten moeten bijspringen in Amsterdam.