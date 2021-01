Overval elektronicazaak Plasmavisie Barneveld in scène gezet? Edese eigenaren zijn vrijgesproken

De twee Edese eigenaren (45 en 50 jaar) van elektronicazaak Plasmavisie in Barneveld, die een overval in 2014 in scène zouden hebben gezet om daarna de verzekering op te lichten, zijn woensdag allebei vrijgesproken.