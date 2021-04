Paarden schrikken van scooterrijders in poncho en slaan op hol, amazone komt ten val

Popup in coronatij­den keert terug in Ede: ‘het verhaal van mensen die geïsoleerd zijn, hoor ik niet meer’

6 april EDE - ‘Popup in coronatijden’ keert terug in Ede. Vanaf 11 april treden net als vorig jaar artiesten op bij onder meer instellingen en verzorgingshuizen. ,,Het lijkt wel of iedereen een beetje is murw geslagen, dus het is goed dat er weer wat positiefs gebeurt.”