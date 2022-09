Paardenbezitter voelt zich in het nauw gedreven door woningbouw, gemeente vermoedt bluf: ‘Hij wil zelf bouwen’

Een jaar na de vlucht uit Afghanis­tan: ‘Hopen dat de overheid ons niet vergeet. Wij zijn óók nog hier’

Een jaar geleden stroomde het kamp op Heumensoord in Nijmegen vol met vluchtelingen uit Afghanistan. Net als de barakken van de kazerne in Harskamp, 50 kilometer verderop. Er waren rellen tegen hun komst en er was verontwaardiging over de opvang in tenten. Heumensoord sloot in januari en het werd stil rondom de Afghanen. Hoe is het nu met hen?

21 augustus