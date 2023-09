Pannenkoekenrestaurant korte tijd gesloten na keukenbrandje: ‘Meeste gasten zaten gelukkig al op terras’

Dronken man op scooter rijdt door na aanrijding: ‘Liegen kan ik niet’

Hij reed zonder geldig rijbewijs en onder invloed van alcohol op zijn scooter, negeerde een rood licht op de Molenstraat in Ede, en ging er na de botsing met een bedrijfsbusje vandoor zonder de schade af te handelen. ,,Als alles in het dossier staat, wat kan ik daar dan nog aan toevoegen? En liegen kan ik niet”, aldus de 59-jarige man uit Scherpenzeel in de Arnhemse rechtszaal.