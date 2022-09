Para’s trekken weer tienduizenden naar de Ginkelse Heide; vrije val geannuleerd om harde wind

Vanwege de harde wind is de vrije val, van het zogenoemde pathfinderpeloton van de Luchtmobiele Brigade, geannuleerd.



Op 18 september 1944 landden Britse troepen op de heide om daarna door te stoten richting Arnhem, alwaar het plan was de Rijnbrug te veroveren. Bij de landingen vielen veel slachtoffers, die al jaren in het derde weekend van september worden herdacht.

Volledig scherm Vertrouwd beeld van de paradropping op de Ginkelse Heide bij Ede. Daarbij bleef het niet altijd droog (inzet links). Ook de recent overleden Engelse koningin Elizabeth werd geëerd (inzet rechts) © Herman Stöver

Volledig scherm De Airborne herdenking met de traditionele paradropping op de Ginkelse Heide bij Ede. © Herman Stöver

Juist nu belangrijk

De afgelopen twee jaar was er vanwege corona maar beperkte toegang voor het publiek. In 2020 was er alleen ruimte voor genodigden; een jaar later mochten 15.000 toeschouwers een plekje zoeken om de landing van huidige parachutisten te zien. Dit jaar is alles weer als voor corona. Dus ook met tienduizenden belangstellenden.

Volledig scherm Af en toe veel er regen tijdens de massdrop van parachutisten op de Ginkelse Heide bij Ede. © Herman Stöver

‘Hoop dat ze doorgaan’

,,Vrijheid is zo belangrijk. We zien het nu, in Oekraïne", verzucht één van de bezoekers zaterdagmiddag. Een ander benadrukt het belang van dit soort herdenkingen. ,,Ik hoop dat ze hiermee doorgaan. Het is belangrijk om dit te blijven herdenken”, zegt de 14-jarige bezoeker.



De weergoden waren zaterdagochtend goed gestemd: afgezien van één korte regenbui bleef het droog en zonnig. Zelfs twee parachutisten die in elkaar verstrengeld zaten konden de pret niet drukken; ze kwamen goed neer.

Volledig scherm Militaire voertuigen op de Ginkelse Heide bij Ede in het kader van 'Airborne Battle Wheels'. © Herman Stöver

Volledig scherm De Airborne herdenking Ginkelse Heide, vorig jaar. © Herman Stöver