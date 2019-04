Parcours NK wielrennen in Ede bekend: tijdrit door Hoge Veluwe en wegwedstrijd door Wageningen

De opvallendste wedstrijd staat op woensdag 26 juni op de agenda. Dan voert de tijdrit voor mannen door Nationaal Park De Hoge Veluwe. Vanaf het startpunt op de Arnhemseweg in Ede gaan de renners naar Otterlo en daar het park in. In Hoenderloo komen ze er weer uit en rijden dan over de N304 terug naar Ede. In totaal is het parcours 41,2 kilometer lang.