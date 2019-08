Parkeren met dikke buik? Politicus uit Ede pleit voor plek voor zwangere vrouwen op Kuiperplein

Cliënt steekt matras in brand: 19 bewoners Pro Persona Ede nacht opgevangen in ziekenhuis

5 augustus EDE - De Riethorst, regionaal centrum voor GGZ aan de Willy Brandtlaan in Ede, is in de nacht van zondag op maandag tijdelijk ontruimd geweest vanwege een brand. Het vuur en de rook zouden volgens de politie rond 01.10 uur zijn ontstaan doordat een bewoonster van een gesloten afdeling van het centrum een matras had aangestoken.