Pechtold klaagt over nieuw paviljoen op Park De Hoge Veluwe: ‘Kille, anonieme vreetschuur’

Zijn ongenoegen over het vernieuwde restaurant uit hij op zijn Instagrampagina. ‘Het ietwat oubollige, maar gezellige restaurant is vervangen door een kille, anonieme vreetschuur’, schrijft hij onder meer.



‘Gedurfd ontwerp’

Het nieuwe Park Paviljoen werd afgelopen zomer geopend door koning Willem-Alexander. Het is één van de grootste bouwprojecten van de Hoge Veluwe en huisvest behalve een restaurant ook een parkwinkel en verschillende educatie- en ontvangstruimten. De bouw duurde bijna een jaar. De uitvalsbasis van de Hoge Veluwe is volgens de website van het park zelf ‘een gedurfd ontwerp, een echt statement dat past bij het park en zijn historie.’



Ook is er volgens de website een ‘gedurfde wisselwerking tussen binnen- en buitenkant van het gebouw’. De architecten De Zwarte Hond en Monadnock ontwierpen het paviljoen. Hun uitgangspunt was dat het pand ‘onderdeel moet zijn van het landschap’.