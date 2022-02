Persfotograaf Timothy en vriendin in auto op de kop gegooid in Lunteren, dader moet de cel in: ‘Veel te lage straf’

Auto van de weg duwen met shovel ‘geen poging doodslag’, maar voor de slachtof­fers leek het een horrorfilm

Een aanval op de persvrijheid was het niet. Ook geen poging tot doodslag. Wel heeft Albert E. (34) uit Lunteren een enorm risico genomen door in april de auto van fotograaf Timothy met een shovel in de sloot te duwen. Daarom eiste de officier van justitie maandag voor de rechtbank in Zutphen vijftien maanden cel tegen E., waarvan vijf maanden voorwaardelijk.

25 januari